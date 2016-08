De ex-presidente a presidiário

Os passos na vida pessoal, política e profissional de João Emanuel merecem passar por estudo científico. Como um advogado, de classe média-alta, ganha notoriedade, conquistando boa inserção na vida pública e na sociedade e, depois, se envolve em esquemas de corrupção e crimes que levam a cassação do mandato de vereador por Cuiabá e ainda provocam sua prisão em diferentes momentos? Em 2012, Emanuel foi o mais votado. Chegou a 5.824 votos. Acreditava-se que estaria surgindo ali uma liderança emergente, com bom perfil. Com apoio do então sogro, ex-deputado Riva, se tornou presidente da Câmara da Capital. Foi tudo ledo engano. Em 2014, Emanuel é cassado por quebra de decoro. Responde por fraudes em licitação e por esquema de grilagem de terras. Nesta sexta, eis que o ex-vereador volta ao noticiário, desta vez por aplicar golpe milionário. Recebeu voz de prisão, num quarto de hospital, onde se recupera de uma cirurgia.