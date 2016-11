"De olho" em cargo de aliado

Valtenir Pereira (foto) está cada vez mais perdendo espaço político. E cargos também. Ficou sem Cleber Ávila, exonerado da superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, e sem Ércio Lins, então na Pesca, cuja estrutura foi extinta. Ércio voltou para o gabinete do deputado. Além de carregar o desgaste por ter votado contra o impeachment de Dilma, Valtenir é considerado um político inconfiável. No PMDB, seu 5º partido em uma década na vida pública, o parlamentar tenta emplacar aliados de qualquer jeito no serviço público. Valtenir protocolou na Casa Civil, por exemplo, um pedido para nomear Ércio Lins no lugar de Rodrigo Rodrigues, mato-grossense lotado na secretaria nacional de Saúde Indígena. E isso porque Valtenir considera Rodrigo um amigo e aliado. Imagine, então, se não o fosse!