Debate na TV e frases de efeito

No último debate deste 2º turno a prefeito de Cuiabá, nesta sexta à noite na TVCA (Rede Globo), Emanuel, para contrapor Wilson, repetiu seis vezes a frase "não fez em 2 mandatos, não merece a 3ª chance". O tucano, por sua vez, em tom de provocação, citou três vezes uma frase dita pelo juiz federal Sérgio Moro: "Quem não gosta da verdade, fica enfurecido com a mentira". Mesmo com debate "engessado" e com regras rígidas para não haver ataques e agressões verbais, Wilson relembrou uma série de denúncias contra o peemedebista e insistiu no chamado "caso Caramuru", em que acusa familiares de Emanuel de terem recebido propina para, através de lobby junto ao ex-governador Silval, incluir a empresa na concessão de incentivos fiscais. Emanuel se defendeu. E classificou o tucano de maldoso, de figurinha carimbada, de mentiroso e daqueles políticos sem escrúpulos que fazem de tudo para conquistar o poder.