Debate tenso entre candidatos

O primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Cuiabá, nesta 2ª, na TV Record Canal 10, foi marcado por tensão e troca de farpas e provocações. Expuseram deficiências mútuas. Wilson Santos (PSDB), ex-prefeito por dois mandatos, foi questionado sobre a obra inacabada do Rodoanel, inclusive sobre denúncias de irregularidades. O tucano, por sua vez, negou desvio de recursos. Serys (PRB) bateu em Julier (PDT) sobre o fato deste ser investigado na operação Ararath e lembrou que ela, enquanto senadora, foi espécie de "mãe da delação premiada", ao lembrar a autoria do projeto, apresentado em 2013. Emanuel Pinheiro (PMDB) recebeu críticas e questionamentos de Julier, Serys e do procurador Mauro por causa de sua aposentadoria prematura pelo extinto FAP da Assembleia. No geral, Julier se mostrou mais raivoso, irônico e, em vários momentos, com postura agressiva. Wilson, acostumado aos confrontos, deu resposta a todos os questionamentos.