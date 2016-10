Dedicado à campanha de Wilson

O presidente eleito da Assembleia, deputado Botelho (PSB), mergulhou na campanha de Wilson neste 2º turno. Pessoalmente, ele coordena equipe, dá palpite no marketing, faz contato por telefone pedindo apoio tanto dos colegas parlamentares quanto junto ao movimento comunitário, sobre o qual possui boa inserção, e também gasta sola de sapato em mutirão nos bairros, em defesa do seu candidato. Botelho foi um dos que encorajaram o tucano a entrar na disputa quando ninguém do grupo se prontificou a tal desafio eleitoral, assim que o prefeito Mauro "jogou a toalha" sobre o projeto de reeleição. O parlamentar só não conseguiu até agora convencer Mauro a gravar para o horário eleitoral, pedindo voto para Wilson. Mas só de Mauro atravessar a campanha em silêncio já é uma vitória para os wilsistas.