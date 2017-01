Defesa de Moro à vaga de Teori

O presidente do TCE-MT e ex-presidente da Associação Nacional dos Tribunais de Contas (Atricon), conselheiro Antonio Joaquim (foto), que curte uns dias de férias na Espanha, defende que o presidente Temer indique o juiz federal Sérgio Moro para a vaga do ministro do STF Teori Zavascki, que faleceu nesta quinta, vítima de um acidente aéreo. Para Joaquim, "essa seria uma solução rápida e melhor vacina contra qualquer teoria de conspiração". Destaca que Moro é um magistrado que simboliza o clamor da sociedade no enfrentamento da corrupção. Na sua avaliação, tanto Teori quanto Moro vinham conduzindo com rigor e competência, cada qual na sua instância, o processo da Operação Lava-Jato. Acredita que, se Temer indicar e o Congresso Nacional aprovar, a eventual ida do juiz Moro para o STF seria bem aceita pelo povo brasileiro e também pelos operadores do Direito.