Deixando governo por campanha

Após cobrança do núcleo de Wilson para o governador Taques se empenhar mais na campanha, o tucano escalou dois aliados do seu gabinete para ajudar integralmente o tucano. Primeiro, pediu que o primo e advogado Paulo Taques se afastasse da Casa Civil para integrar a coordenação política. Agora, a 17 dias do pleito, arrancou do 2º escalão Paola Reis para também reforçar a campanha. Paola deixou a secretaria-adjunta de Relações Políticas com os Municípios e Sociedade Organizada da Casa Civil na última terça (11). E retorna ao Executivo oficialmente em 31 de outubro, um dia após a eleição de 2º turno. Wilson hoje está em desvantagem nas intenções de voto para o peemedebista Emanuel. Taques sabe que uma derrota do aliado na Capital reflete e impacta negativamente seu projeto político para 2018, quando tentará a reeleição.