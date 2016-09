Delação, Copa e paraísos fiscais

O ex-secretário Pedro Nadaf (foto), hoje em liberdade após praticamente um ano na cadeia, se tornou mesmo um homem-bomba. Ele está avançando na homologação de delação premiada e possíveis novas revelações sobre esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro podem, inclusive, culminar em novas operações. Fontes revelam que Nadaf "entregou" o caminho do dinheiro, que estaria em paraísos fiscais. Além disso, começou a revelar para delegados e à promotora de Justiça Ana Cristina Bardusco, que integra o CIRA, esquemas relativos às obras da Copa-2014. Ex-homem forte dos governos Blairo e Silval, Nadaf tem feito confissões tão reveladoras que podem, inclusive, prolongar o tempo de detenção tanto do ex-governador Silval, que completa um ano em cárcere no próximo sábado (17), quanto do ex-secretário Marcel (Fazenda). Pelas revelações, a participação de Marcel nos esquemas liderados por Silval é bem maior do que se sabia inicialmente.