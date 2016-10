Delação e propina a ex-deputado

São fortes os comentários de que denúncia feita por um ex-prefeito, como parte de uma delação premiada na Justiça Federal, pode complicar a situação de um ex-deputado federal, que teria recebido propina como condicionante para agilizar emendas parlamentares a municípios do Estado que tinham decretado situação de emergência. Os fatos se deram entre 2003 e 2004. O então parlamentar teria recebido propina superior a 20% do total das obras, por meio de contas pessoais e de assessores. Os recursos eram provenientes do Ministério da Integração Nacional e destinados a construção de pontes e pontilhões e obras de bueiros e drenagem. O denunciante apresentou até comprovante de depósito na conta do assessor do então deputado, um ex-suplente de vereador em Cuiabá.