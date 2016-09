Delação e propina sobre dívidas

Uma delação-bomba, prestes a ser homologada pelo STJ, deve revelar as entranhas sobre a polêmica dolarização das dívidas do Estado, cuja negociação com o Bank of America se deu na gestão Silval. O delator ainda não é conhecido, mas a existência desse tal colaborador foi confirmada pelo governador Taques e por decisão judicial. Ambos classificam as fraudes na renegociação como "graves ilicitudes". O Rdnews apurou que o delator teria citado esquema de cobrança de propina de 1,5% da dívida total de US$ 476 milhões. Nesse caso, se confirmadas, as vantagens ilícitas chegariam a US$ 7,1 milhões. Como o caso está sob sigilo em instância superior, não se sabe quem seriam os fraudadores e se o colaborador conseguiu provar tais esquemas. Isso só virá à luz com a homologação do termo assinado possivelmente por meio de nova operação da PF. Vem bomba aí!. Se provado esse esquema, será uma ajuda e tanto ao governador Taques, que luta para cancelar o contrato que, segundo o Palácio Paiaguás, é desvantajoso para o Estado.