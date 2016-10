Delação, pagamento e reflexo

O pagamento de R$ 12 milhões a título de fiança garantida é a senha de que Valdir Piran celebra acordo de delação premiada com a Justiça. A própria defesa admite que o empresário colabora com o MPE para elucidar os fatos. Com a decisão, ele ganha direito à liberdade e se compromete a, uma vez condenado, devolver o montante para o Estado. Por enquanto, o valor fica depositado em juízo. Nos bastidores, o clima é tenso, especialmente na ala fiel ao ex-governador Silval, como ele próprio e os ex-secretários Marcel e Sílvio, todos presos. As declarações de Piran reforçam a tese de eventual condenação de Silval e ex-secretários por vários crimes, entre eles de cobrança de propina, de fraudes e de desvios milionários. Piran teria sido o responsável por grande parte do dinheiro "lavado". Conhece detalhes das entranhas dos esquemas. Vem terremoto por aí.