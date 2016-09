Delegado, eleições e diárias

A que ponto chegamos? Ações rotineiras, que deveriam acontecer de forma sistemática e sem transtornos têm causado desgastes internos e públicos. O delegado Christian Alessandro Cabral se viu obrigado a anunciar, por meio de ofício, que só vai iniciar o deslocamento para trabalhar nas eleições, fora da sede de seu exercício, quando houver o pagamento de diárias previstas em lei. O teor do documento vazou e viralizou nas redes sociais. Ele tem direito a receber R$ 180 por dia e, se não houver pernoite, a metade do valor. O delegado se valeu de frase de Martin Luther King Júnior, constantemente usada por Taques, para fazer a cobrança. Lembra o parcelamento da RGA e o escalonamento do salário antes de exigir as diárias. O ofício foi encaminhado à delegada regional Anaide. Ao Rdnews, o delegado disse que terá que se deslocar 600 km. Cita a crise e diz que não "me preparei adequadamente e estou atravessando um momento de crise financeira”.