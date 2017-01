Demagogia com verba pública

Haroldo Kuzai (SD) agiu como oportunista e demagogo quando, nos últimos dias como presidente da Câmara de Cuiabá, no mês passado, fez barulho para anunciar devolução de R$ 750 mil para o Executivo. Ao invês disso, deveria ter usado esse dinheiro para quitar dívidas da Câmara, principalmente com aqueles ex-comissionados que ainda não receberam as rescisões. Somam cerca de R$ 300 mil. Eles entraram no "facão" do próprio Haroldo que se viu obrigado a atender recomendação do MPE de adequação do quadro de pessoal. O ex-presidente poderia ter recorrido à verba devolvida para mandar consertar o elevador do prédio da Câmara, com defeito há um bom tempo, e também para adequar as instalações, de modo a permitir acessibilidade no plenário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e ainda adquirir equipamentos de informática para os gabinetes e secretarias. Quando ignora esses problemas da Câmara, que poderiam ser resolvidos com o dinheiro dispensado, forçando cenário como se tudo tivesse em ordem e pleno funcionamento, Haroldo provocou ter sido mais uma decepção como gestor da coisa pública.