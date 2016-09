Denúncias de última hora na TV

Os principais candidatos a prefeito de Cuiabá entram nas duas últimas semanas de campanha dispostos a levar denúncias para o horário eleitoral, acreditando que tais práticas possam "queimar" e tirar voto de adversários. As ameaças mútuas que rolam nos bastidores envolvem mais os núcleos das campanhas de Emanuel (PMDB), que apareceu na 2ª rodada da pesquisa Ibope empatado tecnicamente em primeiro lugar com o Procurador (Psol), com 27% e 30%, respectivamente, e Wilson (PSDB), que figurava em 3º, com 20%. De um lado, o marketing da campanha de Wilson, sob Kleber Lima, insinua ter "bomba" contra o peemedebista. De outro, a equipe do programa de TV de Emanuel, comandada por Antero, também avisa ter "rabo" do candidato tucano. É possível que alguma "bomba" explora nos horários eleitorais da próxima semana.