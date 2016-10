Denúncias eleitorais e efeitos

Dificilmente ataques e acusações de última hora contra candidato com ampla vantagem nas pesquisas de intenção de voto conseguem mudar a cabeça do eleitor, de modo a provocar debandada para o lado daquele que, em tese, estaria tirando proveito da desgraça alheia. Em Cuiabá, Wilson tem disparado denúncias graves para atingir o adversário Emanuel, que impõe liderança nas pesquisas. Da trincheira, lança-se bomba, esperando que esta atinja em cheio o concorrente. Em Rondonópolis e Sinop, municípios polos, denúncias não impediram a eleição, respectivamente, de Zé do Pátio e Rosana. Na Capital do Nortão, houve até busca e apreensão de agentes policiais na casa do prefeito Juarez, cabo eleitoral de Rosana. Mesmo assim, a candidata do PR se manteve na liderança de ponta a ponta e venceu o pleito.