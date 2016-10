Deputado do PSB com Emanuel

Embora não assuma publicamente, o deputado Max Russi (foto) está apoiando para prefeito de Cuiabá o colega do PMDB Emanuel. Esse posicionamento contraria o seu PSB, que reforça o palanque do tucano Wilson, cujo vice, vereador Leonardo Oliveira, é filiada à legenda socialista, mesmo partido também do prefeito Mauro. Max, que é da região de Jaciara, onde foi prefeito, alega, em privado, que pede voto e torce pela vitória de Emanuel por questão de amizade. A convivência na Assembleia deixou ambos muito próximos politicamente. Max evita dar declarações públicos pró-peemedebista para evitar confusão com a cúpula do PSB. Enquanto ele está num palanque, os outros parlamentares socialistas, sendo eles Botelho e Oscar, trabalham pela candidatura de Wilson.