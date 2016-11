Deputado exige irmão no staff

Valtenir Pereira (foto) está cobrando alto "a fatura" por ter recuado da candidatura para o PMDB poder lançar Emanuel, que foi eleito prefeito de Cuiabá no 2º turno. Exige que o irmão Vantuil seja nomeado secretário, não importando para qual pasta. Fontes revelam que Emanuel já está se sentindo constrangido de tanta insistência do deputado-aliado. Valtenir age nos bastidores de forma maquiavélica e sob interesse pessoal. Seu histórico comprova isso. Está no quinto partido (PT, PSB, Pros, PMB e PMDB) e, em praticamente todos, enfrentou divergências com os núcleos de comando. Assim que conquista espaço pleiteado, menospreza os chamados companheiros de luta. Em privado, o deputado tem dito que, não fosse ele, Emanuel não se tornaria prefeito e, por isso, sente-se no direito de indicar cargos importantes no Palácio Alencastro. Vantuil é o mesmo que Valtenir tentou, sem êxito, emplacar na superintendência da AMM. Se indispos também com filiados dos partidos por onde passou para eleger outro irmão, o defensor público Valdenir Pereira, seja de deputado estadual, seja de vereador por Rondonópolis.