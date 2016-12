Um dos sete federais de MT que votaram e aprovaram, de forma desfigurada, o projeto de combate à corrupção, incluindo 10 medidas propostas pelo MP e assinadas por 2,5 milhões de pessoas, Adilton Sachetti (PSB) postou vídeo em sua página de perfil no Facebook para reforçar posicionamento. Sobre a inclusão da proposta que estava fora do pacote anticorrupção, permitindo que juízes e membros do MP sejam processados por crime de responsabilidade caso atuem de forma político-partidária ou apresentem ações contra agentes públicos de maneira temerária, Sachetti foi contundente. Entende que devem ser punidos por excessos, afinal, “todos são iguais perante a lei”. Destaca ter votado a favor porque é importante a previsão legal para defender a todos os cidadãos de eventuais crimes de abuso de autoridade praticados pelo MP e magistratura. “Não pode ter brasileiros e não podem ter juízes e promotores com leis distintas só para eles. Onde erramos? Onde interferimos na Lava-Jato? Não estamos protegendo ninguém!”, enfatiza Sachetti, ex-prefeito de Rondonópolis.