Derrota de goleada à Ucmmat

Dirceu Zanatta (foto), vereador do PMDB de 2º mandato em Sorriso, peitou a cúpula regional do PMDB, que tentou, sem êxito, convencê-lo a desistir da disputa à presidência da Ucmmat. E se deu mal. Perdeu de goleada (217 a 583 votos) para o colega de Acorizal, Rafael Piovezan (PP). Foram 366 votos de diferença. O presidente peemedebista, deputado Carlos Bezerra, sugeriu que Zanatta fizesse composição com a chapa de Piovezan, como forma de "costurar" a unidade e fortalecer a Ucmmat, que está desacreditada por causa das últimas gestões pífias e marcadas por denúncias e polêmicas, incluindo a atual presidente Edileuza (PMB), que está "queimada" politicamente e atuou como cabo eleitoral de Zanatta. Mesmo com pedido de recuo, o parlamentar sorrisiense avisou que conduziria sua candidatura até o fim e se gabava que teria obtido apoio da maioria dos 1.404 vereadores das 141 câmaras do Estado. Veio o resultado das urnas nesta quarta. Só aí que Zanatta viu "cair a ficha".