Derrota no Oeste e estratégia

Mesmo com a derrota à sucessão em Reserva do Cabaçal, onde foi vereador, prefeito e mantém negócios, Ezequiel Fonseca ainda "reina" na região Oeste como principal referência política dos 8 deputados federais mato-grossenses. Antes, marcaram posição com certa hegemonia os então federais Pedro Henry e Homero. São 22 municípios do Oeste. Ezequiel não se deu bem apoiando alguns candidatos a prefeito da região, como a professora Idê (PV), derrotada por Tarcísio Ferrari (PSD) em Reserva, e como Adriano Silva (PSB) em Cáceres. E, na luta por espaço e para se recompor como lider regional, Ezequiel passou a explorar a condição de presidente do PP-MT para percorrer todo o Estado, já que Blairo Maggi não se presta a esse tipo de serviço. Essa é a esperança de Ezequiel de se reeleger em 2018, com votos "pingados" em todos municípios. Se depender apenas da Grande Cáceres, mesmo considerado o "principal" federal, dificilmente garantiria hoje novo mandato.