Foram tensas as reuniões finais do grupo situacionista, com Taques e Mauro Mendes, para decidir, de última hora, a chapa que concorreria a prefeito. A partir da desistência da reeleição, Mauro sugeriu que o candidato do bloco fosse Gilberto Figueiredo, ex-secretário municipal de Educação e que acabou se elegendo vereador pelo PSB. Taques reprovou a ideia. O prefeito citou, então, o procurador-geral Rogério Gallo, mas a conversa não prosperou porque este não tinha filiação partidária. Entrou no debate o nome de Fabinho Garcia. O governador concordou, mas não conseguiu convencê-lo. Pesou o fato da construtora da família Garcia estar implicada em obras públicas paralisadas, o que arrebentaria eleitoralmente com o virtual candidato. Esgotadas as alternativas apresentadas por Mauro, Taques passou a dar sugestões. De cara, citou Wilson Santos. Numa reunião com 7 pessoas, entre elas Leitão e Fávaro, Mauro reagiu: "vai perder pro Emanuel!" Taques retrucou: "Perde não! vamos ganhar. E deixa que eu cuido do Emanuel. Vou botar ele na cadeia!". Por fim, o peemedebista se elegeu prefeito da Capital e o tucano Wilson, com alto índice de rejeição, acumulou a 2ª terrota ao Palácio Alencastro.