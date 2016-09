Desmontando tese de Emanuel

A 3 meses de deixar o Palácio Alencastro e com conceito de bom gestor, Mauro Mendes passou a ser cortejado não só por Wilson, que tem o PSB do prefeito no arco de alianças, mas também pelo peemedebista, deputado Emanuel, que explora o fato de já ter coordenado a campanha em Cuiabá do próprio Mauro. Em vários momentos, Emanuel insinua clima de racha no palanque do principal adversário e tenta atrair Mauro para seu lado. "Força a barra" até na vinculação com o governador Taques, mesmo sendo adversário político deste. Na TV, diz que é professor de direito constitucional, entrando no lugar de Taques. Mas tanto o governador quanto Mauro querem distância do peemedebista. Taques "mergulhou" na campanha de Wilson. Mauro, aos poucos, tende a fazer igual. Primeiro, subiu no palanque do candidato tucano em ato nesta quinta. Acredita-se que neste 1º turno gravará para o horário eleitoral, pedindo voto para Wilson.