Zé do Pátio (SD) fez, nesta quarta, da tribuna da Assembleia, o 1º pronunciamento após sua eleição à Prefeitura de Rondonópolis. Numa linha conciliadora, pregou quase o impossível. Quer administrar com todas as forças políticas juntas. Revelou que, antes mesmo da diplomação e da posse, tem procurado conversar com lideranças nacionais e estaduais, como ministros e membros da bancada federal mato-grossense, como o deputado e ex-prefeito Adilton Sachetti e o senador José Medeiros. O prefeito eleito, que desbancou nas urnas o vice-prefeito Rogério Salles e o prefeito Percival Muniz, afirma que vai procurar o governador Taques, os senadores Wellington e Blairo e outros líderes. E está abrindo o seu governo para contemplar partidos que são considerados opositores, como PSD, PSB, PSDB, PT e PSC. Para Pátio, que vai administrar a 2ª economia do Estado pela 2ª vez, é preciso fazer um governo de coalizão.