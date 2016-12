Dificuldades para definir equipe

Emanuel Pinheiro está encontrando dificuldades para montar o secretariado. Embora tenha recebido de partidos e caciques políticos uma lista extensa de sugestões, algumas inclusive com possibilidades de entrar no time, o prefeito eleito de Cuiabá não vê nomes à altura do perfil que procura. Recusa aqueles que hoje fazem parte da gestão Mauro, tenta evitar outros que passaram por administrações anteriores tanto na Capital quanto na estrutura do Estado e resistem também em aceitar quem pretende ser candidato em 2018 para evitar uso político-eleitoral da máquina. Por fim, deseja ter no quadro de 18 secretários pessoas que, pelo histórico profissional, já demonstraram competência em todos os aspectos. Daí a demora em anunciar oficialmente os nomes. Para a Comunicação, que será desmembrada da pasta de Governo, por exemplo, Emanuel já debruçou sobre 12 nomes. "Enxugou" a lista a cinco e ainda "quebra cabeça". Hoje, os jornalistas mais cotados são José Roberto Amador, o Bebeto, Juliana Scardua (foto), Alexandre Aprá, Américo Corrêa e o publicitário Gustavo Vandoni, dono da agência FCS Comunicação.