Diluindo parte do grande legado

A chuva forte que caiu em Rondonópolis no último domingo foi o bastante para destruir parte da obra da ponte sobre o rio Vermelho na via que será prolongamento da Lions Internacional, tão propagada, inclusive na campanha, pelo prefeito Percival como grande legado de sua administração. Por causa de falhas graves na compactação, o solo paralelo à ponte cedeu, expondo rachaduras e até crateras. Jogou-se terra por cima, sem o cuidado com a base. Parte das obras de fundação e meio-fio terá de ser refeita. Com a palavra o prefeito, derrotado à reeleição, e seus engenheiros da Coder, companhia da própria prefeitura responsável pela obra. A chuva levou também parte da cabeceira da ponte prestes a ser inaugurada com o nome de Aroldo Marmo de Souza. Ao custo de R$ 8,5 milhões, ponte tem extensão de 187,35 metros por 12,80 metros de largura, totalizando 2.352 m2 de construção.