Dirigente nega interferências

Fábio Garcia, presidente do PSB-MT, diz que caberá à futura bancada do partido na Câmara decidir posicionamento sobre a gestão do peemedebista Emanuel. Vai acatar a decisão partidária. A legenda socialista conquistou três cadeiras, com Gilberto Figueiredo, Marcelo Bussiki e Misael Galvão. Oficialmente, o PSB integrou a oposição e perdeu na majoritário com a chapa encabeçada por Wilson (PSDB), tendo Leonardo (PSB) de vice. Deputado federal, Fabinho nega rumores de que estaria se aproximando de Emanuel, muitos menos indicando nomes para ocupar cargos. Assegura também que nunca interferiu e nem pretende agir sobre eleição da Mesa da Câmara, pois esse é um assunto dos vereadores.