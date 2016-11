Discurso de Taques agrada FHC

O discurso do governador Taques na abertura do Encontro Nacional de Prefeitos do PSDB na manhã desta 6ª agradou o ex-presidente Fernando Henrique, que fez questão de elogiar perante os tucanos mais emplumados. Em pouco mais de 6 minutos, Taques enfatizou ter orgulho de ser do PSDB por conta da Emenda das Diretas, contribuição para elaborar a Constituição, Plano Real e Lei de Responsabilidade Fiscal. Destacou ainda que a sigla age com responsabilidade para corresponder à esperança dos brasileiros e, por isso, certamente conseguirá fazer o sucessor de Michel Temer. Diplomático, não citou nenhum nome já que Aécio e Alckmin, dois pretensos presidenciáveis, estavam no mesmo dispositivo.