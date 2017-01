Dispensando o reajuste salarial

O vereador Toninho de Souza (PSD), que começa a exercer o 3º mandato, assegurou neste domingo, durante a solenidade de posse, que abrirá mão dos 25% do aumento salarial, aprovado na última sessão de 2016, o que elevou o subsídio de cada parlamentar cuiabano de R$ 15 mil para R$ 18,9 mil. Toninho foi um dos sete que votaram contra. No mesmo projeto, que recebeu "sim" de 14 vereadores, foi reajustado também o salário de prefeito e de vice. O vereador do PSD assegura que não fará uso dos R$ 3,9 mil que entrariam a mais no bolso, a partir da folha de janeiro. Revela que, se o benefício for mantido, doará os quase R$ 4 mil mensalmente a uma instituição de caridade. E a primeira a ser contemplada será a Casa da Mãe Joana. Assim como Toninho, votaram contra o aumento Adilson Levante (PSB), Onofre Júnior (PSB), Arilson Silva (PT), Leonardo Oliveira (PSB), Domingos Sávio (PSD) e Allan Kardec (PT). Curiosamente, todos encerraram mandato neste 31 de dezembro, com exceção de Toninho.