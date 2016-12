Do céu ao inferno e com Justino

Do céu ao inferno, com a acusação de abuso sexual seguida de prisão, de uma virtual candidatura à presidência da Câmara à desistência e apoio a Justino Malheiros. Foi nessa gangorra que entrou nos últimos dias o vereador reeleito e diplomado Chico 2000 (foto), do PR. Assim que garantiu novo mandato, com 3.620 votos, ele se achou "o cara". Começou a se articular como candidato à Mesa do Legislativo cuiabano. E batia no peito para dizer que não desistiria. Mas veio a bomba, com denúncia de que teria abusado sexualmente de uma enteada menor de idade. Acabou preso. Ganhou a liberdade no dia 15 e, da cadeia saiu correndo para ser diplomado. Chico 2000 não teve mais moral para continuar pleiteando a presidência. Optou, então, por apoiar Justino Malheiros (PV), que passou a ter 15 dos 25 possíveis votos.