Doando R$ 110 mil à campanha

O grande empresário é o prefeito de Cáceres Francis Maris, mas quem mais investe financeiramente na campanha do próprio bolso é o professor Adriano Silva (foto), candidato de oposição. Ex-reitor da Unemat e hoje deputado estadual no lugar do licenciado Oscar Bezerra, Adriano arrecadou R$ 200,6 mil. E um pouco mais da metade desse dinheiro (R$ 110 mil) para cobrir despesas de campanha veio do próprio bolso. O 2º que mais contribuiu com a Adriano é Eduardo Marques Lima, com R$ 30 mil. Depois, aparecem Anderson Marques do Amaral (R$ 17 mil), Dionei José da Silva (R$ 15 mil) e Flávia Helena Ramos (R$ 8 mil). Já Francis, que tenta a reeleição, recebeu R$ 277,5 mil em doações à campanha e não fez nenhuma doação pessoal. Seus maiores patrocinadores são Pedro Grandene (R$ 80 mil), Manuel Jorge Ribeiro e Marcos Roberto Cruz (ambos com R$ 50 mil). Wilson Kishi, ex-vereador por cinco mandatos, ex-vice-prefeito da gestão Túlio e hoje um dos braços do governo Francis, está na lista de doadores, com uma contribuição atribuída a ele de R$ 1 mil.