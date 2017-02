Dom Aquino, Carnaval e farra

O prefeito festeiro de Dom Aquino, Josair Lopes (foto), é só alegria. Nesta época se dedica aos preparativos para o Carnaval de Rua, incentivando vários eventos. Na voz da oposição, ele pouco se preocupa com as problemáticas administrativas, deixando muitas ruas sujas e esburacadas e seus moradores sem perspectivas de grandes investimentos. Para o prefeito de segundo mandato, dinheiro não é problema para "injetar" na festa do Rei Momo. Sem licitação, a prefeitura contratou, por R$ 51 mil, a empresa rondonopolitana "A Alves Godinho Neto Eirelli" para animar os quatro dias de folia, de 24 a 27 deste mês. Josair propaga que Dom Aquino fará o melhor Carnaval de rua do Vale do São Lourenço, sob a liderança do bloco do Donkas Folia. E mais um populista que se sustenta no poder explorando a chamada "política do pão e circo".