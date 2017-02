Domingos, Botelho e Taques

Único candidato declarado à cadeira de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o deputado Zé Domingos (foto) se agarra com toda força na influência do presidente da AL, Eduardo Botelho (PSB), para tentar conquistar o cargo vitalício deixado por Humberto Bosaipo. A pressão é tão grande que, segundo fontes, tem deixado Botelho numa situação desconfortável. O presidente, aos mais próximos, revela que não tem motivo para entrar nessa briga. Primeiro, porque acaba de assumir a missão de comandar o Legislativo mato-grossense. Segundo, porque uma posição favorável a Zé Domingos pode lhe colocar em lado oposto ao do governador Taques (PSDB), que tem o correligionário Guilherme Maluf, primeiro-secretário do Legislativo, como possível candidato à vaga.