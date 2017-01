Domingos é o novo presidente

A sessão solene em Cáceres, conduzida neste domingo à noite pela Câmara Municipal para empossar seus vereadores, eleger a nova Mesa Diretora e reempossar o prefeito Francis e a vice Eliene (ambos do PSDB), foi marcada pela desorganização. Começou com 40 minutos de atraso. O Hino Nacional foi tocado sem nenhuma das três bandeiras a postos (Brasil, MT e a de Cáceres). Quanto ao comando da Câmara, foi eleito, conforme anunciado nesta coluna, o professor Domingos Oliveira (PSB), um dos três que se reelegeram. Ele conquistou 9 votos, enquanto a chapa de Cláudio Henrique (PSDB) obteve 6. Integram a nova Mesa, além do presidente Domingos, Zé Eduardo Torres (1º vice), Alencar (1º secretário), Wagner Barone (2º secretário) e Elias Pereira (tesoureiro).