Doutor Francisco na mira do MP

O Ministério Público pediu a impugnação da candidatura a prefeito do doutor Francisco (foto), do PSB de Juscimeira. Ele já foi prefeito na cidade no início da década de 90 e disputa pela coligação Compromisso com Juscimeira, que tem no arco de alianças mais seis legendas: Partido da República (PR), Partido Social Cristão (PSC), Partido Republicano Brasileiro (PRB), Partido Progressista (PP), Democratas (DEM) e Partido Popular Socialista (PPS). O problema estaria relacionado a números inconsistentes na prestação de contas do candidato e aguarda definição a qualquer momento. O socialista disputa o comando do Executivo com mais dois candidatos: Ademir da Silva, o Biúda, do PSD, e o tucano Moisés da Farmácia. Os três aguardam deferimento do registro junto à justiça eleitoral.