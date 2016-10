Efeito-eleição trava votações

Depois do primeiro turno da eleição em Cuiabá, vereadores, estrategicamente, não votam mais projetos. Os que perderam a reeleição ficam lambendo as feridas. Alguns até comparecem às sessões, mas não fazem questão de apreciar as mensagens. Já os parlamentares que obtiveram novo mandato se valorizam e também fazem corpo mole. Além disso, muitos ainda estão em plena campanha, defendendo Wilson e Emanuel. O problema é que algumas propostas são, inclusive, relativas ao enxugamento da máquina. São ações necessárias para enfrentar a crise econômica. O prefeito Mauro, que encerra o mandato em dezembro, está preocupado. Teme que a administração “trave” devido a falta de votações. O intrigante é que, apesar da greve branca, os 25 parlamentares continuam recebendo o salário de R$ 15 mil cada e outros benefícios. Com a palavra o presidente Haroldo.