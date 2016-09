Efeito-Juarez e ações em Sinop

Pedro Taques cancelou agenda neste sábado, no Malai Manso Resort, no Lago de Manso, onde seria homenageado, em almoço, por entidades do turismo, como Fenactur, CNtur e Sindetur, e voou para Sinop com dois objetivos. Primeiro, evitar maior repercussão das declarações do prefeito Juarez, que o acusou de estar por trás da operação do Gaeco, que fez busca e apreensão na casa do peemedebista. Taques disse que algumas pessoas entendem que MT ainda está no período antigo da política de coronéis. Afirmou não interferir na ação de outros Poderes, vê desculpas do prefeito e desrespeito para com o Judiciário e MPE e ainda cutucou Juarez, afirmando que este precisa explicar o patrimônio e os 150 processos a que responde. Segundo, Taques se empenha para eleger Dorner (PSD) prefeito porque sabe que uma derrota do seu grupo em Sinop provoca nele reflexo político muito negativo, ainda mais por ter no município dos grandes aliados no mesmo barco, os deputados Dilmar, líder do Governo na AL, e Leitão, presidente do PSDB-MT.