Eleito 1º prefeito cadeirante

O ex-camioneiro e vereador Jeferson Ferreira Gomes (DEM) é o 1º prefeito cadeirante eleito em MT. Conquistou 54,4% dos votos válidos e, a partir de janeiro, passa a comandar Comodoro, com quase 20 mil habitantes. Ele venceu a prefeita tucana Marlise Moraes. Jeferson está no 1º mandato e já preside a Câmara. Nasceu em Poconé e se mudou para Comodoro aos 13 anos. Com 21, sofreu acidente de caminhão. Em consequência, se tornou cadeirante. O prefeito eleito não possui um imóvel declarado e mora numa casa alugada. Diz que os votos foram conquistados nas rodas da cadeira. Percorreu bairros, comércio, zona rural e as mais de 64 aldeias no município. É exemplo de persistência e luta. Mesmo impossibilitado de andar, Jeferson não se acomodou e nem desistiu. Se tornou gerente de loja, depois promotor de eventos, vereador e, agora, chega ao posto de prefeito.