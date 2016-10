Eleito troca a foto do santinho

Ademar Jajah (foto), que concorreu pelo PSDB, está na lista dos 21 vereadores eleitos por Várzea Grande. Obteve 2.436 votos. Foi o sétimo mais votado. Mas a esperteza e artimanha de Ademar pode lhe custar o mandato. O Ministério Público Eleitoral recebeu denúncia e já abriu investigação contra o parlamentar eleito, que, no pleito de domingo, teria distribuído centenas de "santinhos" com seu nome, número e partido, mas com a fotografia do irmão Jajah Neves, que é apresentador de TV e uma figura bastante popular em Várzea Grande. Ademar também é apresentador de um programa televisivo, mas não tem inserção nas massas como o irmão Jajah, suplente e que já ocupou nesta legislatura cadeira de deputado estadual.