O governador Taques foi incisivo quando perguntado sobre a exoneração de imediata de Elias Santos da presidência da Metamat, após saber que este havia gravado mensagem aos servidores, exigindo a presença de todos numa reunião pró-Wilson, na quarta à noite, no Hotel Fazenda MT, sob pena de exoneração no dia seguinte. Elias é irmão de Wilson, que disputa a Prefeitura da Capital com o peemedebista Emanuel. Taques diz que Elias tem de fazer a defesa fora do cargo e enfatizou que não tolera qualquer desvio de conduta ou prática ilegal. O grupo de Emanuel acusa crime eleitoral, com coação e tentativa de intimidação de Elias junto ao funcionalismo para "arrancar" voto ao candidato tucano. Essa polêmica foi para o horário eleitoral. Wilson, por sua vez, ponderou que o governador agiu corretamente porque a lei tem de ser cumprida, doa a quem doer.