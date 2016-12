Em defesa da licença menstrual

Após obter dividendos políticos com a PEC das Domésticas, regulamentando a concessão do seguro-desemprego para empregados domésticos, Carlos Bezerra, que completou 75 anos no último 4 de novembro, encampou uma proposta polêmica que ganhou muitas discussões nas redes sociais, que é o projeto em defesa da "licença menstrução" de 3 dias para mulheres. Esse projeto de Bezerra contrapõe o que pensa o presidente Temer, que é do mesmo PMDB do cacique político de MT. Temer tem se esforçado para implementar leis que desburocratizam e facilitam a relação empresas-empregados, dentro da reforma trabalhista. Por causa dessa proposta sem cabimento, o deputado passou a ser bombardeado de críticas país afora.