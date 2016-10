Emanuel e companhia de Yuri

Emanuel Pinheiro (PMDB), que disputa o 2º turno contra Wilson pela Prefeitura de Cuiabá, chegou na Assembleia para participar da sessão desta terça acompanhado do ex-vereador e ex-presidente do MT Saúde, Yuri Bastos Jorge (foto), que se tornou fiel escudeiro do candidato peemedebista. Enquanto foi para o plenário, Yuri ficou aguardando-o, assim como o petebista Oswaldo Sobrinho. Ambos ajudam na coordenação da campanha. Yuri figura na lista de doadores e vive "colado" em Emanuel. Isso chamou atenção dos deputados, que veem prejuízo à imagem de Emanuel. Acontece que Yuri é investigado pelo MPE por ter "quebrado" o plano de saúde que atende os servidores públicos e está com bens bloqueados pela Justiça. E Emanuel foi relator da CPI do MT Saúde na época de Yuri e produziu um relatório contraditório e "light", mesmo tendo detectadas várias irregularidades.