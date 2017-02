Emanuel e discurso alinhado

O prefeito cuiabano Emanuel Pinheiro reúne o secretariado nesta terça para fazer o balanço do primeiro mês da gestão iniciada em 1º de janeiro. Além de avaliar a atuação de cada membro da equipe, está alinhando o discurso e planejando ações de curto, médio e longo prazo. A reunião, que deve terminar somente à noite, foi interrompida no inicio da tarde para Emanuel se pronunciar sobre o aumento da tarifa do transporte coletivo. O peemedebista garantiu aos jornalistas que não pretende autorizar nenhum reajuste antes do final do ano. Aproveitou ainda para cobrar das concessionárias a melhoria da qualidade do serviço prestado aos usuários, o cumprimento dos contratos e a humanização do sistema. Também fez questão de ressaltar que as mudanças que pretende promover são compromissos assumidos na campanha.