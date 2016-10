Emanuel e os velhos aliados

Emanuel Pinheiro (PMDB), que disputa o 2º turno em Cuiabá contra o tucano Wilson, fez campanha neste domingo no distrito da Guia. Estava acompanhado de aliados políticos antigos e um tanto "desgastados", como os ex-vereadores e ex-secretários de Estado, Yuri Bastos, que comandou o MT Saúde, e Francisco Vuolo (foto), o ex-deputado estadual Roberto Nunes, irmão da ex-presidente da Câmara cuiabana Chica Nunes, e o ex-vice-governador Osvaldo Sobrinho, pai de Niuan Ribeiro, vice da chapa do candidato peemedebista. O grupo se mostrou empolgado com a possibilidade de Emanuel conquistar o Palácio Alencastro. No 1º turno, ele foi o mais votado. Chegou a 98.051 votos (34,2%). Wilson atingiu a 81.531 (28,4%). Nova eleição na capital acontece no próximo dia 30.