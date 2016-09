Emanuel segue na 1ª colocação

Emanuel entra na última semana de campanha em 1º lugar na corrida à Prefeitura de Cuiabá. O cenário é de segundo turno. De acordo com a nova rodada da pesquisa Gazeta Dados, divulgada nesta terça pelo jornal A Gazeta, o candidato peemedebista está com 27% das intenções de voto na estimulada, embora dentro do empate técnico com o Procurador Mauro (Psol), que detém 25%. Wilson (PSDB) está com 22%. A margem de erro é de 4% para mais ou para menos. Os demais estão bastante distanciados. Julier (PDT) registra 3%, Serys (PRB) conta com 2% e, Rennato (Rede), "lanterninha", com 1%. Pela amostragem, 13% dos cuiabanos estão indecisos. E 7% votariam em branco ou anulariam o voto. A pesquisa foi feita nos dias 22 e 24 deste mês. Está registrada sob número MT-04743/2016.