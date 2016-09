Emanuel x Mauro no 2º turno

A 12 dias das eleições, o Gazeta Dados traz nesta terça que o deputado Emanuel Pinheiro (foto), do PMDB, e o procurador Mauro de Lara (Psol) tendem a ir para o 2º turno na corrida à Prefeitura de Cuiabá. O peemedebista já assumiu a liderança. Nos últimos 15 dias, subiu de 17% para 25%, enquanto o candidato do Psol aparece em 2º lugar, com 24, ante 23% registrado na amostragem anterior. Já o também deputado Wilson Santos (PSDB) oscilou negativamente 2 pontos percentuais nas últimas duas semanas. Estava com 20% e hoje tem 18%. Julier (PDT) é o 4º colocado, com 5%, seguido de Serys (PRB), com 2%, enquanto Renato (Rede) segura a "lanterna" com apenas 1%. A margem de erro é de 4 pontos percentuais. A pesquisa, registrada no TRE-MT, sob número MT-055282/2016, fez o trabalho de campo entre os últimos dias 16 e 18.