Emanuel x Wilson no 2º turno

A 3ª e última rodada do Ibope aponta disputa no segundo turno em Cuiabá entre Emanuel (PMDB) e Wilson (foto), do PSDB. O peemedebista está com 30% das intenções de voto (35% dos válidos). O tucano aparece com 25% (28% dos válidos), superando o Procurador Mauro (Psol), que despencou de 30% para 21% nas últimas duas semanas. Com esse cenário, Emanuel e Wilson avançam para nova etapa. Julier (PDT) figura com 8%. Renato (Rede) e Serys (PRB) dividem a "lanterna" com 2% cada. Brancos e nulos somam 7%, enquanto os indecisos representam 5%. A pesquisa foi feita entre 27 e 29 deste mês. A margem de erro é de 4%. Está registrada sob protocolo MT-0702/2016.