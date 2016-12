"Embaixador" de VG em Brasília

A partir de janeiro, Jayme Campos toma posse como secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande e, com a experiência de quem já exerceu três mandatos de prefeito, um de governador e um senador, vai atuar como espécie de "embaixador" do município em Brasília. Terá procuração assinada pela prefeita e esposa Lucimar, dando-lhe autonomia para captar recursos e projetos na Capital Federal. Jayme vai ocupar, no Paço Couto Magalhães, o gabinete que era do vice-prefeito Arilson. E terá auxílio de 12 pessoas, entre elas 2 engenheiros, 2 advogados e um arquiteto. Está previsto em lei que, para a prefeita tornar alguém procurador do município, este precisa ocupar cargo. E o ex-senador se tornou um político respeitado em Brasília. Para se ter ideia, assim que Lucimar se reelegeu, Jayme a levou para audiências em Brasília, mesmo sem agenda. E o casal foi recebido em 9 Ministérios. O futuro secretário já tem marcado para o próximo mês compromissos no Ministério das Cidades, onde vai tratar de recursos do PAC e para habitação, no Dnit, com vistas a discutir construção de um viaduto para melhor ligação da avenida Filinto Muller ao bairro São Mateus, e planeja também, de imediato, buscar verbas para segurança municipal.