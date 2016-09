Empate em Tangará da Serra

Em Tangará da Serra, o prefeito Fábio Junqueira (PMDB) e o produtor rural Reck Júnior (foto), do PSD, estão empatados tecnicamente, aponta pesquisa Gazeta Dados feita entre 16 e 18 deste mês. Na estimulada, o peemedebista aparece com 26%, enquanto Reck pontua com 24%. Como a margem de erro é de 4 pontos percentuais, o cenário é de empate técnico. Já o candidato Vander (PSDB), filho do deputado Saturnino Masson, surge em 3º lugar, com 18%. O candidato pedetista Sommavilla está com apenas 1%. Se declararam indecisos 27% e outros 4% votariam em branco ou anulariam o voto. O cenário acaba sendo favorável a Reck porque tem o nome menos rejeitado. Apenas 8% não votariam de jeito nenhum no candidato do PSD, enquanto o prefeito Fábio é o campeão em rejeição. Chega a 18%. O levantamento foi registrado no TRE-MT, sob o protocolo MT-03650/2016 e tem intervalo de confiança de 95%.