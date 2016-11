Empurrando pepinos para Pátio

A 50 dias de concluir o mandato, o prefeito Percival (PPS), derrotado à reeleição em Rondonópolis, tenta empurrar para o sucessor Zé do Pátio (SD) uma série de "pepinos" administrativos, propositalmente para deixar o prefeito eleito numa saia-justa com o funcionalismo. Primeiro, a data-base será em janeiro, logo no 1º mês da gestão Pátio, a quem caberá pagar, entre outros benefícios financeiros, o RGA. Os planos de Cargos Carreiras e Vencimentos da Educação e das classes do Instrumental e da Saúde vão ser deixados para a próxima gestão. E Pátio se elegeu com apoio da maioria dos servidores. Segundo, nestes últimos dias de governo, Percival tenta, junto aos vereadores, criar a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Rondonópolis (Agerron). O problema é que, com a autarquia, surge novos cargos, inclusive com salários de até R$ 10 mil. O intrigante é que a folha já está no limite da lei fiscal. Um grupo de servidores começa a pressionar a Câmara para tirar de pauta a mensagem do prefeito, enviada em regime de urgência, inclusive em período eleitoral, o que fere a legislação.