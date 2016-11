Encontros para debater reforma

Em poder de um estudo feito pela FGV e que está sendo apontado como o melhor modelo de tributação para os Estados, o governador Taques começou a debater com diferentes segmentos a minuta do projeto de lei que estabelece a reforma tributária do Estado. Primeiro, se reuniu com deputados. Na última sexta foi com empresários de diversos setores da economia. Na segunda (7) serão com jornalistas. O governador assegura que não haverá aumento de impostos. Busca, com as novas regras do ICMS Cidadão, o princípio da isonomia e praticar a mesma base tributária para todos os produtos, modelo já usado nos EUA. Hoje, o regulamento tributário de MT tem 470 mil palavras, dificultando a compreensão e ainda traz insegurança jurídica. Com a mudança, terá 33 páginas e 16 mil palavras, o que o torna mais simples e direto.